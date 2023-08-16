Уже несколько недель в украинских медиа обсуждается ситуация на Лимано-Купянском направлении фронта. В последние дни речь идет и о новом наступлении РФ на города Купянск и Лиман. Однако, несмотря на концентрацию большого количества вражеских сил на этом направлении, они потеряют способность вести даже оборонительные действия.

Россияне пытаются сделать из Купянска второй Бахмут, распространяют фейки, мол, вот, сейчас захватим Купянск, а потом пойдем на Харьков. В российском информпространстве распространяется тезис "что нам тот Купянск, до него всего семь километров". Но, я напомню, что и до Бахмута по некоторым направлениям было всего семь километров, однако, пока они шли до Бахмута, то Силы обороны Украины освободили правобережную Херсонщину и большую часть Харьковской области. Мягко говоря, для врага - так себе результат.

Если сравнить нынешнее наступление РФ на Купянск с наступлением на Бахмут, то на том направлении у них был достаточно эффективный наступательный ресурс. Сейчас его нет, он отсутствует.

Даже если мы говорим о тех группах, которые сконцентрированы на Купянско-Лиманском направлении, они по комплектации больше оборонительного типа. А их сейчас гонят на штурм.

Россияне эпично заявили о своем наступлении на этом направлении, но в наступлении они не будут эффективными. Мы видим это на примере Лимана, мы видим это на примере Боровой, и мы уже видим это на примере Купянска.

Так, на этой части фронта сконцентрировано большое количество сил и средств. Но стоит понимать, что в наступлении враг должен действовать против подготовленных линий бороны Сил обороны Украины, на прорыв пойдет колоссальный ресурс. Итак, через некоторое время - месяц-полтора-два, россияне потеряют способность даже вести оборонительные действия. То есть, они сами себя обескровливают, нивелируя тот потенциал, который у них есть.

Зачем им это наступление? Россияне надеялись оттянуть наши резервы с южного направления. Потому что сейчас у них там трещит линия фронта.

Украинские подразделения подошли ко второй линии обороны оккупантов на расстояние выстрела из стрелкового оружия, россияне постепенно начинают терять опорные пункты по второй линии обороны.

Враг надеялся, что мы будем вытаскивать ударные группы с юга к Лиману, к Боровой и к Купянску. Но зачем нам это делать? Если где-то известно о количестве врага, которое есть на том или ином участке, то там концентрируется соответствующее количество сил и средств, которые могут держать оборону и по меньшей мере противодействовать контрнаступательным действиям врага. Разве на Лимано-Купянской оси не сконцентрированы наши войска? Сконцентрированы, в таком количестве, чтобы сдерживать и противодействовать группировке россиян, которая действует на том участке.

Поэтому никто ничего не будет перебрасывать, все будет идти по плану, а россияне уже копают себе могилу все глубже и глубже.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Био:

Александр Коваленко - военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука. Также известен как блогер "Злой одессит". Стал популярным благодаря освещению темы российской агрессии.