Кроме освобождения Мелитопольского городского головы Ивана Федорова никаких обменов между Украиной и Россией не проводили.
Об этом в комментарии журналистам сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"По состоянию на сейчас никаких обменов мы не проводили. То, что подает РФ, не соответствует действительности", - подчеркнула она.
Верещук подчеркнула, что единственный обмен, который состоялся, – это обмен мэра Мелитополя.
Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили, что Украина и РФ провели уже два обмена пленными.
Как сообщал УНИАН, о похищении Федорова оккупантами стало известно 11 марта МИД Украины это похищение квалифицировало как военное преступление.
16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов. Его обменяли на девять русских солдат-срочников.
Позже Федоров в эфире телемарафона сообщил, что все шесть дней плена находился в СИЗО в Мелитополе.
Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество" III степени.
Самопровозглашенной после похищения Федорова и. о. городского головы Мелитополя, депутату горсовета от "Оппозиционного блока" Галине Данильченко сообщено о подозрении в государственной измене.