Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили, что Украина и РФ провели уже два обмена пленными.

Кроме освобождения Мелитопольского городского головы Ивана Федорова никаких обменов между Украиной и Россией не проводили.

Об этом в комментарии журналистам сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По состоянию на сейчас никаких обменов мы не проводили. То, что подает РФ, не соответствует действительности", - подчеркнула она.

Верещук подчеркнула, что единственный обмен, который состоялся, – это обмен мэра Мелитополя.

Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили, что Украина и РФ провели уже два обмена пленными.

Как сообщал УНИАН, о похищении Федорова оккупантами стало известно 11 марта МИД Украины это похищение квалифицировало как военное преступление.

16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов. Его обменяли на девять русских солдат-срочников.

Позже Федоров в эфире телемарафона сообщил, что все шесть дней плена находился в СИЗО в Мелитополе.

Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество" III степени.

Самопровозглашенной после похищения Федорова и. о. городского головы Мелитополя, депутату горсовета от "Оппозиционного блока" Галине Данильченко сообщено о подозрении в государственной измене.

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