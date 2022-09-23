Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал главную задачу для Украины. Он указал, что это освобождение всех территорий от российских оккупантов.
Об этом политик рассказал в эфире телеканала Freedom.
По его словам, достижение главной цели зависит от четырех факторов:
- качественное планирование контропераций, чтобы было не понятно, что и как мы делаем;
- качественное разрушение тыловой инфраструктуры нашего врага. Для этого необходимы дополнительные объемы высокоточного оружия;
- высокая морализация нашей армии;
- абсолютный консенсус общества.
"Когда мы говорим про мобилизацию или референдумы, то мы живем в повестке Российской Федерации, которая является аутсайдером", - указал Подоляк.
При этом он озвучил основные положения украинской повестки, а именно:
- Мы должны идти и освобождать территорию.
- Мы должны выйти на границы 1991 года.
- Мы должны нанести тактические поражения России.
- Мы должны собрать наших партнеров, чтобы они выступили с жесткой позицией относительно постоянных угроз со стороны России применить ядерное оружие.
Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.
Одновременно проводятся операции украинских сил на линии Харьков – Изюм. ВСУ продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.
11 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что россияне пакуют награбленное и бегут. Российские военные покидают даже города, которые были оккупированы еще в 2014 году.