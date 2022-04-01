Противник был вынужден "временно отказаться" от выполнения задачи по блокированию и захвату Киева, отметил Генштаб украинской армии.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают, что в ближайшее время российские оккупанты постараются сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Враг, понеся значительные потери в личном составе и технике, не добился успеха в блокировании и захвате города Киева. Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты продолжают усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Они пытаются сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"С учетом указанного, в ближайшее время, противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении ситуация без изменений. На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. "Вывел на территорию республики Беларусь до 5-ти БТГр (батальйонная тактическая группа - Ред.). После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение на другие направления", - отметили в Генштабе.

На Северском направлении оккупанты осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава первой танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, осуществляет артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города.

В районе на юг от города Изюм оккупанты пытаются сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении на Славянск. Успеха они в этом не имеют.

"На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма города Мариуполя. Осуществил наращивания группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, что была создана из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих", - рассказали в Генштабе ВСУ.

На Южнобугском направлении противник пытался осуществить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

"Группировка Сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Продолжается огневое поражение противника, который рассредоточен в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково", - говорится в сообщении.

Кроме того, отражены попытки обхода противником позиций украинских войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

"Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины, сдерживается круговая оборона города-героя Мариуполя. Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка", - отметили в Генштабе.

Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

"На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны. Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют врага, который уходит, прорывают оборонительные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Херсон и Днепр.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 марта в нашей стране уничтожено 17,5 тыс. оккупантов.

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