Оккупантов деморализуют успехи Вооруженных сил Украины.

Межэтнические конфликты стали все чаще и чаще встречаются в рядах российских войск. Главной причиной стали из-за укрепления позиций Вооруженных сил Украины.

Об свидетельствует перехват разговора оккупантов, который обнародовала Служба безопасности Украины

Так, в разговоре оккупант рассказывает, как пьяный тувинец из 55-ой бригады открыл огонь по командиру разведывательного батальона. "Цель" в свою очередь отправил в расположение 55-ой бригады БТР с личным составом, чтобы "усмирить" тувинца.

Захватчик уточнил, что БТР открыл огонь по солдатам 55-ой бригады, в результате чего три человека получили ранения. Кроме того, остальную часть батальона поставили на колени и заставили извиняться, угрожая убийством.

Как ранее сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, ранее на железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами.

Взрыв, вероятно, стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.

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