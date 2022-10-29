Российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

В Черном море враг увеличил до 32 численность крылатых ракет "Калибр", готовых к применению.

Как сообщили в Военно-Морских силах ВС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр".

"Общий залп – 32 ракеты", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров. В Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: к Азовскому морю – 34 гражданских судна, из них 14 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 37 судов, из них 11 продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – дополняется в сообщении.

Война Украины с Россией – важные новости насчет вражеских ракет

Как сообщал УНИАН, по данным ОК "Юг", по состоянию на 15:00, в Черном море находилось 9 кораблей вражеского флота. Среди них – большой десантный корабль, а также два надводных и подводный ракетоносителя, которые имели наготове 20 крылатых ракет типа "Калибр".

24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что захватчики уже запустили по украинской территории почти 4,5 тысячи ракет.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что у России осталось 43% от предвоенных запасов ракет "Калибр".

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