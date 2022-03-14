Под вражеский огонь попала вторая колонна.

Российские военные обстреляли из минометов эвакуационную колонну с людьми из Гостомеля. В результате один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Первая колонна из 10 автобусов, в которых находились женщины с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, смогли добраться до пункта назначения, а по второй колонне из четырех автобусов оккупанты открыли огонь и минометов.

Под обстрел попал легковой автомобиль, в котором находились супруги. Они получили ранения, но женщина не выжила. Кроме того, пострадал водитель одного из автобусов.

По данным правоохранителей, 14 марта из Дмитровки и Немешаево эвакуировали 500 человек.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на Киевщине автобусы за людьми отправились в Дмитровку. Впоследствии из Дмитровки в Белогородку прибыли 8 автобусов, которые позже отправятся в Киев. До Белогородки прибыли также 16 автобусов из Немешаева.

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