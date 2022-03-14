Среди эвакуированных - 35 детей.

Из Авдеевки удалось вывезти почти сотню человек.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Продолжаем эвакуацию из прифронтовых городов. Сегодня вывезли 99 человек из Авдеевки, которая вчера и сегодня подвергается ударам российского оружия", - написал он.

По словам Кириленко, среди эвакуированных – 35 детей.

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