Вывезли 99 человек из Авдеевки / фото t.me / Zhyvytskyy
Из Авдеевки удалось вывезти почти сотню человек.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Продолжаем эвакуацию из прифронтовых городов. Сегодня вывезли 99 человек из Авдеевки, которая вчера и сегодня подвергается ударам российского оружия", - написал он.
По словам Кириленко, среди эвакуированных – 35 детей.
Читайте также:
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.