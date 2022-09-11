Также на временно захваченных территориях Харьковcкой и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим.

Российские захватчики запретили мужчинам покидать временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

"Из-за значительных потерь в живой силе, российские захватчики планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, на временно захваченных территориях Харьковщины и Херсонщины оккупанты усиливают административно-полицейский режим.

"В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины российские захватчики проводят "контрмеры". В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час", - говорится в сообщении.

Так, в Херсоне проведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

Как сообщал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представителя ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ в разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

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