Снаряд попал на склады, есть угроза взрыва.

В результате вражеского обстрела в Святошинском районе Киева погиб один человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что сегодня около 16:30 в Службу спасения 101 поступило несколько сообщений одновременно о пожаре в Святошинском районе столицы. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей.

"В 17:04 возгорание было ликвидировано. К сожалению, погиб 1 человек"- сказано в сообщении.

Также отмечается, что неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5000 кв. м. Ликвидация продолжается.

Спасатели отмечают, что еще один вызов поступил на склады, куда попал снаряд, в результате чего возник пожар на площади 3000 кв. м.

"Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего осуществляется тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается".- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в 5: 02 в результате падения остатков сбитой ракеты произошел пожар и разрушения жилого дома в Дарницком районе столицы.

По данным ГСЧС, взрыв вызвал разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также загорание в квартире на этом же этаже.

В результате ракетного удара Киеве повреждены две многоэтажки в Дарницком районе, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: