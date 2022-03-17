По данным КГГА, есть один погибший и четверо пострадавших.

В результате сегодняшнего утреннего ракетного удара в Киеве повреждены две многоэтажки в Дарницком районе, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя главы Николая Поворозника.

"Ночь на 17 марта в Киеве прошла неспокойно. В результате ракетного удара в городе пострадали два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе", - отметил он.

"По предварительным данным один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики", – рассказал Поворозник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, в 5:02 в результате падения остатков сбитой ракеты произошел пожар и разрушение жилого дома в Дарницком районе столицы.

По данным ГСЧС, взрыв вызвал разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также загорание в квартире на этом же этаже.

Пожарные огонь потушили. Продолжаются аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

Спасатели эвакуировали 30 человек с 11-го и высших этажей дома, из которых один человек погиб и еще трое пострадали.