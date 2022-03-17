В результате сегодняшнего утреннего ракетного удара в Киеве повреждены две многоэтажки в Дарницком районе, один человек погиб, еще четверо пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя главы Николая Поворозника.
"Ночь на 17 марта в Киеве прошла неспокойно. В результате ракетного удара в городе пострадали два многоэтажных жилых дома в Дарницком районе", - отметил он.
"По предварительным данным один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики", – рассказал Поворозник.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, в 5:02 в результате падения остатков сбитой ракеты произошел пожар и разрушение жилого дома в Дарницком районе столицы.
По данным ГСЧС, взрыв вызвал разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также загорание в квартире на этом же этаже.
Пожарные огонь потушили. Продолжаются аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.
Спасатели эвакуировали 30 человек с 11-го и высших этажей дома, из которых один человек погиб и еще трое пострадали.