Подозреваемый незаконно пересек белорусско-украинскую границу.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика "ДНР" в Волынской области. Подозреваемый готовил диверсии на территории западных областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Волынской области.

"Правоохранители установили, что гражданин РФ в течение 2014-2015 годов воевал в составе бандформированиях "ДНР". В частности, он был членом НЗФ "Восток", а затем и бригады "Пятнашка". Боевик воевал на стороне террористов против ВСУ вблизи Светлодарской дуги, г. Авдеевка, г. Ясиноватая, г. Красный Лиман", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте он незаконно перешел белорусско-украинскую границу. Подозреваемый планировал попасть во Львов и Тернополь, чтобы устроить диверсии.

"Для этого у него с собой были необходимые средства поражения и прикрытия. Правоохранители задержали диверсанта в приграничном районе Волынской области", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", статье 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей.

Как ранее сообщал УНИАН, с 24 февраля на территории Украины полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.

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