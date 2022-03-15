Депутат давал указания к подготовке для дальнейшего установления на территории г. Харькова и области другой власти.

На Харьковщине депутату Солоницевского поселкового совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь"сообщено о подозрении по факту подготовки к захвату госвласти.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района по факту подготовки действий, направленных на захват государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" звонил представителям молодежного крыла этой же политической партии и сообщал, что в ближайшее время м. Харьков и Харьковская область будут оккупированы войсками России, которые будут поддерживать политическое движение партии. Депутат давал указания к подготовке для дальнейшего установления на территории г. Харькова и области другой власти.

Отмечается, что принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Имя предателя правоохранители не назвали.

Как ранее сообщал УНИАН, самопровозглашенной и. о. городского головы Мелитополя, депутату горсовета от"Оппозиционного блока" Галине Данильченко сообщено о подозрении в государственной измене.

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