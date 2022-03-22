Информацию подозреваемый сообщал через один из мессенджеров.

На Харьковщине адвокату, который передавал оккупантам данные о местонахождении Вооруженных сил Украины, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, адвокат предоставлял представителям Российской Федерации сведения о местонахождении и количестве военной техники Вооруженных сил Украины в городе Харьков и Харьковской области. Информацию он сообщал через один из мессенджеров.

Адвокату сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей в порядке статьи 615 УПК Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, полицейские Киева на одной из станций метро задержали предателя. Подозреваемый представился монахом, он помогал российский военным.

Во время обыска в его жилье изъяли доказательства, свидетельствующие о причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничество оккупантам.

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