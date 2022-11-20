Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Один из самолетов, который поднимается с аэродрома в Беларуси, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинджал", которые способны поражать объекты на всей территории Украины, как только он взлетает, в Украине объявляют воздушную тревогу.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно российского вторжения по состоянию на 18:00, обнародованной в Facebook.

Напоминается, что Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, придавая ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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"Самолет МиГ-31К, который поднимается с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно из-за этого мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", - отметили в Генштабе.

"Кинжалы" в Беларуси

В начале ноября британская разведка опубликовала спутниковый снимок с двумя Миг-31К и большим контейнером, вокруг которого соорудили земляной вал. Эксперты считают, что в нем хранятся "Кинжалы".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал переброску истребителей в Беларусь. По его словам, в США нет доказательств развертывания самолетов с гиперзвуковыми ракетами в РБ.

На спутниковых снимках компании Planet Labs, датированных 18 и 31 октября, видно МиГ-31К и ракетный комплекс с "Кинжалами" на аэродроме в Мачулищах.

В последние дни все чаще на территории Беларуси проводит тренировочные полеты МиГ-31К-сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту.

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