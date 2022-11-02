Вашингтон также не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в участии в войне против Украины.

У Соединенных Штатов Америки нет подтверждений тому, что Российская Федерация перебрасывает на территорию Беларуси гиперзвуковое оружие.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

"Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь", – подчеркнул Кирби.

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По словам представителя Белого дома, Вашингтон также не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в участии в войне против Украины.

Переброска оружия в Беларусь

Россия продолжает перебрасывать вооружение на территорию Беларуси.

Как сообщала британская разведка, в Беларуси на аэродроме Мачулищи возле Минска зафиксировано два российских самолета МиГ-31 и контейнер, который предположительно используют для хранения гиперзвуковых ракет "Кинжал".

С февраля по август 2022 года по железной дороге из России в Беларусь было ввезено 37 267 "учтенных" тонн или 1390 вагонов боеприпасов. Отмечается, что больше всего боеприпасов было ввезено в Беларусь в феврале 2022 года. Тогда Россия отправила по железной дороге 26 769 тонн боеприпасов (951 вагон).

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