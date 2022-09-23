Будет война затяжной или завершится в один миг нашей победой, сейчас надо удержать государство изнутри. Один из важных столпов, который стоит усиливать – экономика. И весомой частью этого усиления могут стать ветераны.

По состоянию на февраль 2022 года в стране было 770 тысяч человек, получивших статус участника боевых действий. Среди них, почти 13 тысяч ветеранов и членов их семей занимаются предпринимательской деятельностью. А, по некоторым прогнозам, после российско-украинской войны общее количество ветеранов и членов их семей в целом может достичь 5 миллионов человек.

Сможет ли государство перекрыть все их потребности льготами? Вряд ли. И проблема не только в том, что их будет много, а в том, что деньги будут терять свою ценность, даже просто из-за инфляции Видео дня

Сможет ли государство перекрыть все их потребности льготами? Вряд ли. И проблема не только в том, что их будет много, а в том, что деньги будут терять свою ценность, даже просто из-за инфляции. Еще один момент: среди реакций общества ветераны меньше всего хотят чувствовать, что их жалеют. Поэтому стоит наработать формулу взаимодействия "равный – равному". То есть после возвращения с войны ветераны не должны получать "милость" только в виде льгот.

Лучше диверсифицировать возможности для реализации ветеранского потенциала. В частности, запускать действенные программы, которые будут помогать ветеранам и их семьям – от повышения квалификации на курсах, до заграничных поездок для обмена опытом. Это - лучшая стратегия развития. От нее выигрывают все - и участники боевых действий, и государство.

Как этого достичь? Стоит учесть опыт предыдущих лет.

Уже сейчас понятно, что ветеранам сложно возвращаться на подчиненные должности в офисы. Соответственно, им нужно больше пространства для самореализации, меньше микроменджмента. А для этого нужно создавать компании, в которых большинство работников будут образовывать ветеранские комьюнити. Если коллеги на работе тоже будут иметь военный или волонтерский опыт, все лучше будут разбираться между собой, смогут реализовывать проекты в таком ритме, как им удобно. Итак, ветеранских дел и бизнеса должно становиться больше.

Что государство может предложить уже сейчас? Украинский ветеранский фонд запустил две программы финансирования бизнеса ветеранов, членов их семей и семей погибших защитников и защитниц.

На следующий год в государственном бюджете также заложены средства на ветеранские программы - от непосредственно финансирования предпринимателей-ветеранов до финансирования проектов общественных организаций, которые предоставляют услуги участникам боевых действий

Первая – программа макрофинансирования #стоит, которая позволяет получить на ведение собственного дела от 500 тысяч до миллиона гривень. Принять участие в ней могут частные предприниматели и юридические лица (учредителями которых являются ветераны), зарегистрированные не менее чем за два года до получения финансовой поддержки. Однако если компания ведет дела с русскими, производит оружие, алкогольные напитки или табак, то рассчитывать на финансирование не стоит.

Вторая – программа микрофинансирования: фонд возмещает 20 тысяч гривень на приобретение оборудования и товаров для ведения собственного дела.

На следующий год в государственном бюджете также заложены средства на ветеранские программы – от непосредственно финансирования предпринимателей-ветеранов до финансирования проектов общественных организаций, которые предоставляют услуги участникам боевых действий. Конечно, не все они станут компаниями с миллиардной капитализацией. Однако это позволит построить мощный кластер ветеранского бизнеса.

Наталья Калмыкова, исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов