Советник главы ОПУ отметил, что во внешней политике происходят интересные процессы

Еще один стратегический переломный момент в российско-украинской войне произошел. Украинские военные уже выиграли свою Курскую дугу.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Можно сказать, что в войне произошел еще один стратегический перелом. Можно сказать, что мы выиграли свою Курскую дугу, независимо от того, захватят ли Северодонецк. Как заберут, так и отдадут", - указал советник главы ОПУ.

По его словам, во внешней политике происходят интересные процессы.

"Титанические вещи происходят сейчас во внешней политике. И это, если мерить мерками Второй мировой войны, то мы выиграли Курскую дугу и, своего рода, Битве за Африку. Это очень хорошие новости", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, на Донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк.

При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что действия российских оккупантов на Донбассе свидетельствуют, что перед ними там сейчас стоят три цели, среди которых полный захват Северодонецка, подход к Лисичанску, а также движение со стороны Попасной.

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