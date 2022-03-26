В части регионов России попытались провести частичную мобилизацию, отметил советник главы Офиса президента.

В Российской Федерации сейчас развиваются два скандальных процесса, связанных с войной в Украине.

Оба процесса очень разрушительны для авторитарного каркаса РФ, написал в Telegram советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с российской стороной Михаил Подоляк.

"В РФ прямо сейчас развиваются два скандальных процесса. Оба, кстати, крайне разрушительны для авторитарного каркаса государства-агрессора", - отметил он.

По его словам, первый процесс - в части российских регионов попытались провести частичную мобилизацию.

"...В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там сразу началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали... украинские спецслужбы", - добавил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, противник явно пытается оправдать свое желание компенсировать срочниками все более существенные потери.

"Второй (скандальный процесс - Ред.). Управленческая элита категорически пытается скрыться от любой публичности. Напрочь исчезли с комментарийного поля. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию к тому же Совбезу...",- подчеркнул он.

Советник руководителя ОП считает, что наиболее органичен в этом - экс-глава правительства и экс-президент Дмитрий Медведев.

"Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать с "российского военного корабля", - добавил Подоляк.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Николаев и Херсон.

24 марта Михаил Подоляк предупредил, что враг пытается перевести войну в Украину в частично "затяжную фазу" из-за слишком высоких потерь и отсутствия какого-либо значимого продвижения по всем направлениям.

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