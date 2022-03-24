Российская сторона хочет сократить все виды потерь, отметил советник главы Офиса президента.

Российская Федерация из-за слишком высоких потерь и отсутствия какого-либо значимого продвижения по всем направлениям пытается перевести войну в Украину в частично "затяжную фазу".

Россия хочет сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (почти 90-95% мирных жителей), написал в Telegram советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

"...руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высшего и среднего звена", - объяснил Подоляк.

По его словам, российская сторона пытается ввести в свою военную тактику новые обязательные элементы.

"Происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а также концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания в них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф", - добавил советник главы ОП.

"Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности", - добавил Подоляк.

Напомним, российские войска вторглись в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля. Сначала вражеские бомбы падали на военные объекты, а потом и на мирные города, в частности на Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков.

Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозировал, что украинская сторона может одержать "промежуточную победу" над Россией в конце апреля - в начале мая.

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