Украина переходит к следующей фазе войны с Россией, формируя резервы и готовясь к контрнаступлению.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в эфире телемарафона выразил военный эксперт Олег Жданов.
"Мы переходим к следующей фазе войны - это позиционная война. И так называемая оперативная пауза, когда обе стороны нуждаются в перегруппировке войск, подтягивании резервов, и тут главное - это не проиграть эти "гонки"...",- отметил Жданов.
По его словам, РФ будет пытаться создать свои резервы, а украинская сторона пытается как можно быстрее получить оружие и начать формирование группировки войск для контрнаступления.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в нашу страну.
Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и дома мирных людей. Позже оккупанты пошли в наступление на востоке Украины.
В конце мая Олег Жданов прогнозировал, что РФ будет вынуждена взять оперативную паузу в противостоянии, поскольку у нее нет оперативных резервов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Манкое место для Путина: Гордон объяснил, почему Россия не бомбит Киев
- "Смогут войти в подбрюшье России, как нож в масло": РФ грозит новая война - Гордон
- Изменения в войне с Россией: Генштаб ВСУ сообщил, где стало "горячее"