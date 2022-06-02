Киеву главное не проиграть "гонку" с Москвой, отметил эксперт.

Украина переходит к следующей фазе войны с Россией, формируя резервы и готовясь к контрнаступлению.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в эфире телемарафона выразил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы переходим к следующей фазе войны - это позиционная война. И так называемая оперативная пауза, когда обе стороны нуждаются в перегруппировке войск, подтягивании резервов, и тут главное - это не проиграть эти "гонки"...",- отметил Жданов.

По его словам, РФ будет пытаться создать свои резервы, а украинская сторона пытается как можно быстрее получить оружие и начать формирование группировки войск для контрнаступления.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в нашу страну.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и дома мирных людей. Позже оккупанты пошли в наступление на востоке Украины.

В конце мая Олег Жданов прогнозировал, что РФ будет вынуждена взять оперативную паузу в противостоянии, поскольку у нее нет оперативных резервов.

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