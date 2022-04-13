Из-за агрессии РФ сотни человек в Киевской области считаются пропавшими без вести, отметил глава полиции региона.

В Киевской области уже выявлено более 720 тел погибших гражданских людей в результате российской агрессии, еще более 200 человек считаются пока пропавшими без вести.

Как сообщил Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины, такие данные обнародовал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Количество обнаруженных и осмотренных тел погибших мирных лиц на Киевщине в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", - сказал Небытов.

Он сообщил, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории столичного региона зафиксировано более 3 050 уголовных производств в отношении преступлений, совершенных военными РФ.

В частности, во время военного положения полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства в отношении посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а за нарушение законов и обычаев войны расследуют 1 463 фактов.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Ирпене, Буче, Бородянке и Макарове Киевской области. На Киевщине противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, но позже территорию региона очистили от вражеских сил.

В начале апреля от оккупантов освободили Бучу, защитники Украины нашли в городе братскую могилу с более чем 280 телами мирных жителей, на которых были признаки насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые противники не успели сжечь. В сети опубликовали фото из Бучи, которые шокируют.

12 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что оккупанты убили 403 местных жителей.

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