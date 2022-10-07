Из-за противников больше всего детей пострадало на Донбассе, отметили в Офисе генерального прокурора.

В Украине возросло количество детей, раненых в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, - их уже не менее 789.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Более 1207 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 418. Возросло количество раненых - свыше 789", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Подчеркивается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В ОГП отметили, что больше всего детей пострадало в Донецкой области - 405, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 50 и Днепропетровской - 30.

Так, 5 октября в результате обстрелов врагом пгт Заречное Лиманского района Донецкой области получил ранение 14-летний парень. 6 октября оккупанты обстреляли жилой квартал г. Запорожья. Травмирован 3-летний мальчик.

Также в результате бомбардировок и обстрелов российскими вооруженными силами в стране повреждены 2 тыс. 608 учреждений образования. Из них 313 разрушены полностью.

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РФ с 24 февраля начала из различного вооружения обстреливать украинские населенные пункты. Противнику удалось взять под контроль часть юга и востока нашей страны. В середине сентября стало известно, что деоккупирована почти вся Харьковская область.

6 октября появилась информация, что на деоккупированной части Харьковщины нашли тела 534 убитых захватчиками гражданских, среди жертв было 19 детей.

В прокуратуре сообщали, что по состоянию на 5 октября в Украине из-за захватчиков погибли 418 детей, а более 787 - получили различные ранения.

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