В то же время глава государства отмечает, что международные партнеры еще могут принять решение о предоставлении Украине современного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекает мировое сообщество, что Украина так и не получила современных противоракетных систем и самолетов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

Однако, Зеленский убежден, что еще не поздно изменить это решение.

"К сожалению, Украина так и не получила, пока что, достаточно современных западных противоракетных систем, не получила самолетов, не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли и еще могут. Каждая российская ракета, которая ударила по нашим городам, и каждая бомба, которую сбросили на наших людей, на наших детей, - лишь добавляют черной краски до того, как в истории будут описаны все, от кого зависело это решение. Решение, помогать ли Украине с современным оружием", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, у Зеленского назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: