Российские оккупанты начали применять в городе фосфорные боеприпасы.

За прошлые сутки бойцы полка "Азов", которые стоят на страже Мариуполя, одержали несколько побед над российскими оккупантами. При этом враг начал применять в городе запрещенные международными конвенциями фосфорные бомбы.

Соответствующей информацией поделился заместитель командира полка "Азов" с позывным "Калина". Его сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале подразделения.

На видео заместитель рассказал, что за прошлые сутки бойцы "Азова" уничтожили склад с боеприпасами и подбили два танка. "Калина" также сообщил о применении фосфорных бомб в городе. Они добавились к другому вооружению, которое Российская Федерация использует для разрушения мирного Мариуполя.

Заместитель командира также поделился радостной новостью. Пять воинов полка "Азов", которые защищают город, успели жениться. "Калина" не уточнил, имеется ли в виду с момента полномасштабного вторжения, но это, скорее всего, подразумевалось.

Напомним, сегодня Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов по состоянию на 6 апреля. Украинские защитники устранили уже 18 600 противников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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