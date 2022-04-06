Также есть информация о ввозе мобильных крематориев в город, с помощью которых оккупанты могут скрыть свои преступления.

Российские оккупанты продолжают депортацию украинцев из Мариуполя и мародерствуют.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Депортация. Открыт новый фильтрационный лагерь в Мангуше. Уровень депортации не спадает. Под окончательную депортацию попала последняя больница №4 вместе с персоналом и больными. Отдельная история похищения/депортации детей. Но об этом немного отдельно позже", - отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты проводят массовые зачистку и мародерство в городе.

"Пытаются выявить всех "нацистов". В ряды которых попадает каждый, кто не за оккупацию. Проходят по квартирам и уцелевшим домам, взламывают двери. Затем помечают "Пустое". Обычно после такого оно действительно становится пустым от всего, что имеет какую-то ценность", - написал советник мэра.

Он отметил, что для предотвращения мародерства люди обозначают здания, где они проживают, белыми флажками. Но от мародерства это не спасает.

"В целом ситуация почти неизменна в течение недели. Также поступает информация о ввозе техники для разбора завалов и мобильных крематориев. Предварительно, по опыту Бучи, оккупанты будут пытаться скрыть результаты своих преступлений. Информация сейчас проверяется", - написал Андрющенко.

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