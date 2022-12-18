Противник на Запорожском направлении восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении, а также наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враги на Запорожском направлении восстанавливают железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения, идет речь в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 воскресенья, 18 декабря.

"На других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины", - сообщает Генштаб.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов из РСЗО. От этого пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

В сообщении сказано, что на Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и город Херсон. "Есть пострадавшие среди мирных жителей", - отмечают в Генштабе.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов.

"На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировки войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелечье, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двухлетняя и Новомлинск Харьковской области", сообщает Генштаб.

Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате чего пострадали три человека.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что люди получили осколочные ранения, а один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ситуация на фронте - важнейшие новости

Стоит отметить, что враги уже длительное время пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, идут жестокие бои за Бахмут.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что на Бахмутском направлении в течение дня наши воины "выводят из строя, видимо, батальон (от 400 до 800 человек)".

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