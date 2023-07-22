Как отметили в Минобороны, украинская армия продвигается каждый день, "где-то на 100 метров, где-то - на километр".

В Министерстве обороны Украины заявляют, что на всем фронте военная инициатива теперь на стороне Украины. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, информирует пресс-служба ведомства.

"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, - это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне", - отметил Гаврилов.

Он подчеркнул, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных.

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"Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему. Важно, что мы продвигаемся каждый день. Где-то на 100 метров, где-то - на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", - сказал замминистра обороны.

По словам Гаврилова, все сейчас понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс.

"Поэтому ни у кого нет сомнений о продолжении помощи и о том, что рано или поздно мы добьемся успеха", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в середине июня в Минобороны заявляли, что Украина перехватывает инициативу, но для победы нуждается в дальнобойном оружии - дальностью до 200 км.

В Генштабе Украины в конце июня заявили, что украинские силы перехватили "стратегическую инициативу" в частности на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе.

18 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал информацию, что оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении, сказав, что враг "пытается перехватить инициативу". По его словам, захватчики атакуют украинские позиции, но безрезультатно.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22 июля, Силы обороны продолжают держать оборону на самых горячих направлениях на Восточном фронте и продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне сосредотачивают сейчас основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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