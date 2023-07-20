Объявленная оккупантами весной стратегическая наступательная операция локализована до боев.

Лимано-Купянское направление является лидером по артиллерийским ударам, поскольку российские оккупанты пытаются максимально поразить украинские позиции.

Об этом сказал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. "Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам - 568 раз враг разными типами вооружения бил по нашим позициям, совершил 17 авианалетов", - сообщил он.

По его словам, на этом направлении оккупанты провели четыре безуспешных штурма в районе Масютовки и Лимана-1. "220 оккупантов уничтожены, 55 ранены. Уничтожены их система "Град", два миномета, два барражирующих боеприпаса "Ланцет", БПЛА "Орлан-10" и полевой склад с боеприпасами", - сообщил детали Череватый.

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Он отметил, что враг пытается максимально поразить позиции ВСУ артиллерийским и авиационным огнем, а после этого штурмовать их. Но, по словам Череватого, "даже локального успеха за все время оккупанты не достигли". Он добавил, что весной россияне анонсировали крупную наступательную операцию, но она локализована до боев. Украинские военные не дают оккупантам перехватить инициативу.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении силы обороны держат инициативу, штурмуют и давят врага по флангам. При этом враг отчаянно сопротивляется. "За эти сутки 480 раз россияне нанесли удары минометами и артиллерией, совершили авианалет", - сообщил Череватый. Он отметил, что на этом направлении произошло 15 боестолкновений, в ходе которых удалось уничтожить 80 оккупантов, 126 - ранить. Также уничтожено два вражеских БМП, 6 полевых складов с боеприпасами, 5 автомобилей и БПЛА "Орлан-10".

Война в Украине: Новости

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский отметил, что проводится работа для того, чтобы как можно скорее освободить Бахмут. В интервью "BBC News Украина" он подчеркнул, что там российские оккупанты полуокружены. Сейчас украинские военные перешли к активным контрнаступательным действиям, чтобы улучшить тактическое положение и охват Бахмута с флангов и создать таким образом условия для взятия врага в окружение.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "24 канала" сказал, что Бахмутское направление по интенсивности боев уступило Купянскому.

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