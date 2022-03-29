Теперь трофейная техника будет бить своих прежних хозяев.

Украинские военные получили новую партию военных трофеев. Они откопали вражеские танки, которые российские оккупанты по башни "посадили" в землю.

О пополнении в автопарке боевой техники ВСУ рассказал Генштаб на своей официальной странице на Facebook.

Противники умудрились настолько сильно закопать танки в грунт, что торчали почти одни только башни. Где именно застряла техника, не уточняется. Местные жители уже хотели ее сжечь, ведь враг мог вернуться за боевыми машинами. Однако воины ВСУ не позволили это сделать.

"Подсохнет — будут наши. А полезут забирать – сожжем вместе с танками", — заявили украинские солдаты.

Точное количество трофейной техники не раскрывается. Однако на фото показаны три танка, которые откопали с помощью экскаватора.

Напомним, это не первый раз, когда ВСУ забирают вражеские боевые машины, увязшие в поле. Две недели назад 93-я бригада Холодный Яр аналогичным способом добыла себе танк.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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