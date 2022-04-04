Защитники метко уничтожили технику и позиции российских оккупантов.

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили тяжелую технику оккупантов.

Атаки зафиксировали с воздуха, а видео работы воинов появилось в Facebook бригады.

На кадрах видно несколько мощных ударов украинских защитников по технике и позициям захватчиков. В бригаде пообещали, что вскоре будет продолжение этого "сериала".

"Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт. Авторский коллектив молниеносного сценария - военные 30-ки. Приятного просмотра. К новым сериям", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ВСУ впервые в войне с РФ успешно применили Starstreak, который поражает цели тремя кинетическими дротиками.

А на Луганщине украинский десантник уничтожил командно-наблюдательный пункт РФ одним пуском с ПТРК.

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