Российские оккупанты увязли в столице из-за проблем с устойчивостью и логистикой.

Высокопоставленный американский генерал в Европе заявил, что в сборе разведывательных данных США "может быть" пробел, из-за которого США переоценили возможности России.

Из-за этого же США недооценили оборонительные способности Украины до того, как Россия напала на Украину, сообщает CNN.

Когда в прошлом месяце Россия начала вторжение в Украину, разведка США оценила, что нападение по всей стране может привести к тому, что Киев попадет в руки России в течение нескольких дней. Но российские военные увязли в столице из-за проблем с устойчивостью и логистикой, а также неожиданного жесткого сопротивления со стороны украинских военных.

Выступая во вторник на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, глава европейского командования США генерал Тод Уолтерс ответил на вопрос сенатора-республиканца Роджера Уикера, есть ли пробел в разведывательных данных, из-за которого США переоценивают силу России и недооценивают обороноспособность Украины.

"Могло быть", - ответил Уолтерс. "Как мы всегда делали в прошлом, когда эта война закончится, мы проведем всесторонний обзор действий во всех областях и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и убедимся, что мы можем найти способы их устранения", - заявил Уолтерс.

Напомним, в Белом доме считают, что перемещение российских оккупационных войск в Киевской области в сторону Беларуси - это передислокация, а не отвод.

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