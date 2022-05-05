Глава правительства выделил четыре основных аспекта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условия, благодаря которым Украина одержит победу в войне против России.

Об этом он заявил во время международной донорской конференции в поддержку Украины, которая проходит в Варшаве.

"Для победы нам нужно четыре вещи: оружие, санкции, финансирование и европейские перспективы. Оружие - чтобы защищать Украину и Европу от агрессора. Санкции - чтобы прекратить финансирование войны. Финансирование - чтобы поддержать наших людей и нашу экономику. И евроинтеграция, потому что это цивилизационный выбор украинцев", - сказал он.

Также он добавил, что Украина после победы планирует не только восстановить то, что было уничтожено российскими оккупантами, но построить новую европейскую страну.

"Мы планируем делать это именно сейчас. И именно сейчас мы хотим быть членом Евросоюза. Нам нужно признание в европейской семье сейчас, именно поэтому мы защищаем нашу и вашу свободу. Мы понимаем, что наши цели амбициозны и мы верим, что весь мир поможет нам", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск платформы для сбора средств во всем мире в поддержку Украины u24.gov.ua.

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