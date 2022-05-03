На этой платформе гражданин любого государства сможет сделать вклад и помочь Украине в борьбе за свободу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств во всем мире в поддержку Украины u24.gov.ua.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

"Это платформа для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине бороться за нашу свободу. Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства, простых людей, благотворительные фонды, международные компании, лидеров мнений по всему миру", - сказал премьер.

По его словам, создать такую платформу необходимо, чтобы продемонстрировать максимальную прозрачность и открытость использования собранных средств.

"Национальный банк будет ежедневно отчитываться о сборе средств. Все министерства будут представлять общественности свои отчеты о том, на что именно были направлены средства. Компания Deloitte в Украине, которая является частью международной сети Deloitte, будет проверять отчетность министерств и гарантировать прозрачность работы платформы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства, собранные на платформе, планируют направить на три цели. Первая: оборона и разминирование, вторая: гуманитарная и медицинская помощь, а также помощь детям, третья: восстановление Украины, восстановление объектов критической инфраструктуры, дорог, школ, больниц, восстановление связи, водоснабжение и т.д.

Также, по словам главы правительства, будущий план по восстановлению Украины будет иметь два уровня – региональный и параметрический.

"Региональный – это когда страны-партнеры или города-побратимы, или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона. Например, Дания согласилась помогать в восстановлении Николаева, итальянское Бергамо – в восстановлении Бучи. Параметрический подход – это программа Национального совета по восстановлению, которая нарабатывает параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики. Это новые подходы и политики, современные и европейские. Цель - не просто отстроить разрушенное, а построить современное, европейское, цивилизованное, развитое государство", - сказал он.

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