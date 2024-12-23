Этот аэродром служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на Востоке и Юге Украины.

В Ростовской области РФ происходит очередная "бавовна". Местный военный аэродром "Миллерово" находится под атакой беспилотников.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также есть информация о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков, однако официального подтверждения сейчас нет.

"Подписчики сообщают, что якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежития", – пишет один из пабликов.

Тем временем российское Минобороны отчитывается, что с 20.40 до 21.20 (мск) дежурными средствами ПВО было уничтожено "девять украинских беспилотных летательных аппаратов" над территорией Ростовской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что "Миллерово" – стратегический для РФ аэродром в Ростовской области:

"Дискотека на аэродроме Миллерово. Для России – стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на Востоке и Юге Украины".

"Бавовна" в России - другие новости

23 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в России сгорел склад с деталями к беспилотникам "Шахед", которые агрессор применяет для ударов по Украине. "Загадочный разрушительный пожар" возник на складе на территории экономической зоны "Алабуга", где хранились детали к БПЛА типа "Shahed-136".

Ночью 22 декабря взрывы раздавались в российской Орловской области. Местные власти сообщали, что снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

Вас также могут заинтересовать новости: