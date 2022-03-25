Оговорка или намек на реальные планы?

Во время посещения Польши президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что солдаты США посетят Украину.

В ролике ниже можно увидеть, как глава государства выступает перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США. Байден говорил о ситуации в Украине и обратился к солдатам со странной фразой. Он заявил: "Вы сами все увидите, когда окажитесь там".

Прямая трактовка слов президента значит, что военнослужащие США будут отправлены в Украину. Однако Байден нередко оговаривается, и это надо учитывать. Официальное уточнение от Белого дома касательно заявления главы США пока не поступало.

Напомним, ранее НАТО неоднократно заявляло, что не собирается закрывать небо над Украиной и вводить миротворческий контингент. Вчера, 24 марта, Альянс в очередной раз подчеркнул свою позицию по этому вопросу.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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