Представители российских властей напряжены, отметил юрист.

В аппарате президента России Владимира Путина из-за широкомасштабной войны в Украине "коктейль из страха и неуверенности".

Представители власти РФ напряжены и ждут того, как закончится война, и "где-то в мозжечке они понимают, что развязка может быть самой неудачной", рассказал бывший депутат Госдумы, кандидат юридических наук Марк Фейгин в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Вообще, в аппарате такой коктейль из страха и неуверенности, я бы сказал. Это такое раздражение-неуверенность. "Ради чего все? Нас ориентировали, что мы воры, коррупционеры, мы обогащаемся, создаем систему несменяемой власти ради вот этого сословного государства и нашего личного процветания. Чтобы мы могли жить в безопасности, не повторяя ошибок прошлого - начиная от социализма и кончая сталинскими репрессиями. Но мы держим жестко власть, чтобы продолжать жить, как мы хотим. А для чего сейчас мы живем?" - назвал собеседник вопросы, которые, по его мнению, поднимают представители власти России.

Фейгин считает, что представителям российской власти обещают построить "успешный полуконцлагерь".

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны осуществили широкомасштабное вторжение на территорию Украины. Кремль назвал действия своих прихвостней "спецоперацией", направленной якобы на "демилитаризацию" и "денацификацию" украинской земли.

Под таким прикрытием противник захватил ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей территории.

Заместитель командира 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Вадим Черный в июле прогнозировал, что украинская армия скоро феерично победит РФ.

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