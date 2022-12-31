Противник может ударить по Украине из зенитно-ракетного комплекса, отметил глава Николаевской ОВА.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что россияне готовят атаку в новогоднюю ночь.

Противник планирует осуществить обстрел из зенитно-ракетного комплекса С-300, написал чиновник в своем канале в Telegram.

"…твари планируют как минимум один залп С-300 под звон их петушатни (под бой курантов - Ред.). Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", - поделился глава ОВА.

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Ракетный удар по Украине со стороны РФ сегодня - что нужно знать

31 декабря россияне запустили по Украине десятки ракет, "прилеты" зафиксированы в Киеве, Николаеве, Запорожье и Хмельницком, есть серьезные разрушения.

В столице пострадали 22 человека, погиб пожилой мужчина. В Хмельницком госпитализированы 8 мирных жителей, в Николаеве ранены шесть человек, а трое - госпитализированы. В Запорожье ранения получили четверо гражданских, в частности, девочка и беременная женщина.

Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что всей территории нашей страны продолжают грозить вражеские ракетные удары.

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