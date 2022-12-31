Наши защитники попали во вражеский пункт управления, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения российских оккупантов.

Также поражен вражеский пункт управления, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в новой сводке.

"Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что враг не прекращает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и осуществляет попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

Как заявляют в Генштабе, угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Война Украины с Россией 2022 - это надо знать

Армия Украины активно дает отпор россиянам - еще в конце лета пошла в контрнаступление и уже освободила более 1 тыс. 800 населенных пунктов.

Ожесточенные бои уже давно идут на части Донбасса, там настоящей крепостью стал город Бахмут - наши воины героически за него борются.

По состоянию на 31 декабря на украинской земле уже ликвидировали 105 тысяч 960 захватчиков.

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