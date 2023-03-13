Было замечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных, отметили в Генштабе.

Для пополнения рядов российских оккупантов на прошлой неделе в сторону Донецкой области направился поезд для перевозки заключенных.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что на фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения своей живой силы.

"Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов - с осужденными женщинами", - сообщили в Генштабе.

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Война России против Украины - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия проводит принудительную мобилизацию мужчин в регионах Кавказа.

"С целью восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать.

"Большое количество мобилизованных - это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - информирует Генштаб.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют 159 090 противников. Кроме того, РФ потеряла на украинской земле очень много техники, в частности, 6 769 боевых бронированных машин.

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