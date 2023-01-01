За прошедшие сутки войска РФ нанесли по Украине 31 ракетный и 12 авиационных ударов. Также в новогоднюю ночь оккупанты запускали десятки вражеских дронов-камикадзе.

Последние массированные обстрелы россиянами крупных городов Украины свидетельствуют об очередном изменении типа войны.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередной смене типа войны. Россия больше не имеет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств...", - отметил он.

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Ракетная атака РФ 31 декабря: главные новости

Днем 31 декабря российская армия нанесла ракетных ударов по Украине.

Ракеты попали в гражданские объекты в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны Украины сбили 12 из 20 ракет. Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Кроме того, в новогоднюю ночь украинские бойцы уничтожили 45 дронов-камикадзе.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска РФ нанесли по Украине 31 ракетный и 12 авиационных ударов.

По данным областных военных администраций, за сутки в Украине в результате обстрелов погибли двое и ранены 50 гражданских. Крупнейшее жертв в Киеве - один погибший и 22 раненых.

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