Министерство обороны РФ придумало "причину" вчерашних ударов по Киеву. По версии оккупантов, ракеты попали не в отель, а в "оборонно-промышленный комплекс Украины, привлеченный к изготовлению ударных беспилотников".
В сводке Минобороны РФ, обнародованном пропагандистами, также россияне якобы поразили стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.
В ведомстве цинично заявили, что цели атак достигнуты, ведь теперь Украина якобы не сможет атаковать Россию в ближайшее время.
Ракетный террор РФ: последствия атаки на Киев 31 декабря
31 декабря русская армия нанесла ракетные удары по Украине. Силы обороны сбили 12 из более 20 запущенных крылатых ракет. Больше всего пострадал Киев.
В столице обломки ракеты попали в частный дом, повреждена гостиница и повылетали стекла во "Дворце Украина". Также обломки ракеты упали на стадион "Темп". Повреждены три школы и детсад.