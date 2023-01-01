Оккупанты заявили, что достигли "целей". Теперь Украина якобы не может совершать атаки.

Министерство обороны РФ придумало "причину" вчерашних ударов по Киеву. По версии оккупантов, ракеты попали не в отель, а в "оборонно-промышленный комплекс Украины, привлеченный к изготовлению ударных беспилотников".

В сводке Минобороны РФ, обнародованном пропагандистами, также россияне якобы поразили стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

В ведомстве цинично заявили, что цели атак достигнуты, ведь теперь Украина якобы не сможет атаковать Россию в ближайшее время.

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Ракетный террор РФ: последствия атаки на Киев 31 декабря

31 декабря русская армия нанесла ракетные удары по Украине. Силы обороны сбили 12 из более 20 запущенных крылатых ракет. Больше всего пострадал Киев.

В столице обломки ракеты попали в частный дом, повреждена гостиница и повылетали стекла во "Дворце Украина". Также обломки ракеты упали на стадион "Темп". Повреждены три школы и детсад.

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