Всего в ряды вооруженных сил РФ завербовали около 500 тысяч человек.

Российская Федерация в 2022 году увеличила численность своих военных на 500 тысяч человек. Около 100 тысяч завербованных оказались в частной военной компании "Вагнер".

Издание Bloomberg пишет, что в России официально подтвердили призыв в Вооруженные силы РФ 400 тысяч военных, но сюда не включили примерно 100 тысяч наемников в ЧВК "Вагнера". При этом в октябре 2022 года власти РФ сообщали, что в рамках мобилизации армия пополнилась 300 тысячами человек.

Отмечается, что мобилизация россиян привела к дефициту рабочей силы и низкому уровню безработицы – 3,6% по состоянию на январь 2023 года, а реальная зарплата возросла в течение октября-декабря 2022 года на фоне того, что количество вакансий впервые превысило число новых резюме с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Такими темпами число трудоспособного населения в России может сократиться на 6,5% до 2033 года с учетом потерь в Украине и эмиграции.

Потери России в Украине - что известно

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, чтобы призвать 300 тысяч человек. Через месяц мобилизацию якобы отменили, но как потом оказалось, призыв проходил скрыто.

По словам правозащитника Павла Чикова, повестки начали раздавать в 35 регионах РФ, в некоторых их которых указана цель военные сборы, потому что такой указ президента не был опубликован. Повестки приходят даже студентам.

По состоянию на 29 марта, общие потери россиян в Украине составляют примерно 172 340 человек. Оккупанты также потеряли много техники и вооружения.

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