В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск.

На Харьковщине враг ведет активные боевые действия, Изюмское направление остается стратегическим.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На линии соприкосновения враг ведет активные боевые действия. На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются сдерживать продвижение ВСУ и не допустить их выхода к государственной границе, укрепляют свои позиции.

Это свидетельствует о том, что у нас не ожидается черниговского или киевского сценариев, когда российские войска под давлением ВСУ отошли", - отметил председатель ОВА.

Синегубов сообщил, что в районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск.

"Изюмское направление для них остается стратегическим", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Синегубова, наши защитники противодействуют врагу, нанося ему потери.

"93 ОМБР, которая защищает позиции на Изюмщине, уничтожила уже 11 единиц вражеской техники - танки, БМП и боевые машины "Рысь", - отметил он.

Председатель ОВА подчеркнул, что сегодня в течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области.

В результате обстрела Немышлянского района Харькова 4 жителя получили ранения. В с. Пришиб Изюмского района погибли 5 гражданских женщин. В г. Балаклея 1 гражданский получил ранение.

В Золочеве из-под завалов достали тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.

В Чугуеве 2 мирных человека погибли, 4 получили ранения. В с. Тихополье Лозовского района 1 раненый.

Как сообщал УНИАН, вчера в результате обстрелов российскими оккупантами 15 человек погибли, 16 - ранены.