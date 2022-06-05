Украинскими защитниками уничтожены еще 2 вражеских полевых склада боеприпасов.

На юге за сутки Вооруженными силами Украины ликвидировано 87 русских захватчиков.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 130 огневых задач. Авиацией дважды нанесены удары по опорному пункту и скоплению врага", - говорится в сообщении.

"Подтвержденные потери противника составляют 87 рашистов и около 40 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка, 4 гаубицы "Мста-Б" и 7 немного меньшим калибром, 2 реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", 9 единиц бронированной и 9 – автомобильной техники, при чем 2 загружены боекомплектом. Дополнительно уничтожено еще 2 вражеских полевых склада боеприпасов", - отмечается в сводке.

При этом в Черном море корабельное группировка противника продолжает угрожать ракетными ударами из четырех надводных кораблей и одной подводной лодки, добавили в ОК "Пивдень".

Как сообщал УНИАН, украинские военные из 45-й и 43-й отдельных артиллерийских бригад уничтожили российский склад боеприпасов во временно оккупированных Пологах Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: