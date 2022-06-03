Давид Арахамия отметил, что сейчас Украина освобождает многие села, но россияне тоже захватывают новые населенные пункты.

Украина может инициировать новый раунд переговоров с Россией, когда будет иметь более сильную переговорную позицию.

Такое заявление сделал глава украинской переговорной группы Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", – заявил Арахамия.

Он отметил, что сейчас Украина освобождает многие села, но россияне тоже захватывают новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине "закончится за столом переговоров", а Украина будет нуждаться в дальнейшей поддержки со стороны НАТО.

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