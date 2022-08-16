Объемы помощи из стран Балтии и Польши действительно впечатляют, учитывая их собственные возможности.

Страны Балтии, Польша и другие соседние страны предоставляют Украине значительную военную помощь, поскольку это выгодно для их собственной безопасности.

Об этом аналитик Defence Express Сергей Згурец сказал в эфире "Эспрессо".

"Маленькие страны, которые реально чувствуют угрозу, даже за счет собственной безопасности хотят помочь Украине. Монстроподобные государства играют в большую геополитику и реализуют стратегию, чтобы Россия не победила Украину на поле боя. Мне бы по душе была другая стратегия - чтобы Украина победила РФ на поле боя. Вроде бы небольшая разница в этих тезисах, но порой она определяет темпы поступления той или иной помощи для Украины", - отметил он.

По его словам, страны-соседи демонстрируют впечатляющие объемы военной помощи.

"Страны Балтии, Польша - те государства, которые есть на первой линии соприкосновения с врагом понимают, что форпостом в этих боевых действиях является Украина, которой надо помогать. Объемы помощи из этих стран действительно впечатляют, учитывая их собственные возможности". - подытожил Згурец.

Напомним, несколько ранее министр обороны Алексей Резников рассказал о проблемы с вооружением ВСУ.

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