Война останется в тупике до конца года, - Politico

Зимой преимущество РФ в артиллерии составляло 20 к 1 в пользу России, сегодня уменьшилось до 5:1.

Украинские силы усилились американским и европейским оружием и выровняли ситуацию на фронте. Впрочем, на фронте ситуация близка к тупику.

Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников НАТО, по оценкам Украины, зимой преимущество РФ в артиллерии составляло 20 к 1 в пользу России, сегодня уменьшилось до 5:1.

На саммите НАТО на этой неделе было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать поток оружия в Украину и обеспечивать более быструю поставку обещанного оружия, добавляя столь необходимую функцию координации к часто разовому характеру обязательств между странами. Альянс также разместит посла в Киеве, что плотнее подтянет страну под зонтик НАТО, даже без формального членства.

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Чешская инициатива заставить страны Европейского Союза финансировать закупку артиллерийских боеприпасов в третьих странах также принесла свои плоды: ежемесячно поступает 50 000 снарядов, а к концу года ожидается около 500 000.

"Украина будет продолжать получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей для защиты. Я думаю, что им удалось стабилизировать фронт, но, очевидно, война останется в тупике до конца этого года - это то, чего мы ожидаем", - отметил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Генштаб, на днях враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Напряженной остается ситуация на Покровском.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что битва за Торецк начинается. Кроме того, в ВСУ добавили, что ведутся бои за поселок Нью-Йорк (Донецкая область).

Также украинские воины сдерживают наступление на Часов Яр превосходящих сил противника, в частности десантных и мотострелковых подразделений, спецназовцев, а также уголовников из "Шторм-V".

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