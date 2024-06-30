По его словам, это означает, что Торецкую агломерацию начнут стирать с лица земли.

Россияне заявили, что сбросили авиабомбу ФАБ-3000 М-54 на Нью-Йорк в Донецкой области. Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал эту новость и сделал неутешительные выводы.

Так, отметил, эксперт, сама новость о том, что российские оккупанты создали УМПК для ФАБ-3000 М-54 уже была крайне негативной, но в случае этого удара есть один важный момент.

Он напомнил, что Нью-Йорк - это самый южный населённый пункт в Торецкой агломерации. И теперь по нему начинают прилетать ФАБ-3000 М-54, которые до того фиксировались только в Липцах и Волчанске.

"Это говорит о том, что Су-34 с этой трёхтонной КАБ заходил с воздушного пространства временно оккупированной Донецкой области. С учётом веса и аэродинамических особенностей, сброс данной КАБ проводился с ближней зоны. При этом, Су-34 ушёл невредимым, то есть - противодействия ему в данной зоне не было. Из отсутствия инструментов противодействия как таковых", - отмечает Коваленко.

Сам факт применения ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку говорит о том, что Торецкую агломерацию в ближайшее время начнут стирать с лица земли, перед началом российского наступления, отмечает он.

"План командования предельно ясен. Видимо ГВ "Юг" изрядно перевозбудилась от своего успеха к востоку от агломерации и решила форсировать события. Можно считать, что битва за Торецк начинается. И начинается она с тотального уничтожения агломерации", - пишет Коваленко.

ФАБ-3000 на вооружении РФ: что известно

В марте российское Минобороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово изготавливают трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000. В июне стало известно о первом использовании этой бомбы - россияне сбросили ее на село Липцы в Харьковской области.

Ранее Коваленко отмечал, что применение 3-тонных бомб со стороны оккупантов становится системным и регулярным. По его мнению, это несет прямую угрозу оборонительным укреплениям Украины.

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