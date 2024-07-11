Волошин отметил, что сейчас ведутся бои за поселок.

Силы обороны ведут бои за поселок Нью-Йорк (Донецкая область). Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос по поводу того, что по данным Deep State враг уже зашел этот населенный пункт, Волошин сказал, что оккупанты не прекращают попыток захватить поселок. Он добавил, что российские захватчики проводят активные штурмы, а также осуществляют обстрелы из различных видов вооружения и авиации.

"Не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию международных и немеждународных аналитиков и экспертов. Я скажу, что Силы обороны ведут бои и за этот город", - отметил представитель ОСУВ "Хортица". Видео дня

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что Нью-Йорк - это самый южный населенный пункт в Торецкой агломерации.

Комментируя применение ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку, эксперт сказал, что это свидетельствует о том, что Торецкую агломерацию в ближайшее время начнут стирать с лица земли, перед началом российского наступления.

Он отмечал, что можно считать, что битва за Торецк начинается. И начинается она с тотального уничтожения агломерации.

Вас также могут заинтересовать новости: